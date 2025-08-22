La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, conectó a 837 postulantes con empresas de distintos rubros de la ciudad, para cubrir más de 410 puestos. En el mismo período, más de 2.600 personas accedieron al servicio de intermediación laboral y más de 1.200 estudiantes de último año de escuelas secundarias participaron en talleres de empleabilidad.

La Dirección General de Empleo, Economía Social y Formación para el Trabajo invita a que las empresas puedan cargar sus datos de contacto y la publicación de búsqueda, conocer los servicios de intermediación laboral y recibir ayuda en la búsqueda y selección del personal idóneo.

Las búsquedas más requeridas corresponden a operarios y oficios, ventas, técnicos y licenciados. Actualmente se encuentran activos en la web 29 pedidos, que representan más de 50 puestos solicitados en el sitio web en www.mardelplata.gob.ar/ofertaempleo

Selena Marinelli, directora del área, informó que “desde la Secretaría de Desarrollo Local, a través de la Oficina de Empleo, continuamos realizando intermediación laboral. Se trata de un servicio que conecta a personas que buscan empleo con las oportunidades laborales disponibles en el mercado. De esta manera, facilitamos la inserción laboral de los vecinos, ayudando a encontrar empleo adecuado a sus habilidades y experiencia. Además, contribuimos a la mejora de la empleabilidad, a través de las distintas capacitaciones y talleres brindados, a fin de mejorar las habilidades y competencias de las personas".

“Con la finalidad de hacer conocer los servicios brindados por la oficina, tanto para las personas que se encuentran en búsqueda activa de trabajo, cómo para las empresas que buscan colabores, participamos de diferentes eventos, acercando la oficina a los vecinos. En esta oportunidad vamos a estar participando de las Ferias de Empleo de la ciudad como las organizadas por CAECE, en la sede de sus instalaciones y por FASTA en espacio Chauvin", finalizó Marinelli.

Por consultas o para acceder a los servicios de orientación laboral, los vecinos pueden acceder al sitio web, acercarse a la sede central ubicada en Marcelo T. de Alvear 115 o a la oficina en Salta 1842, quinto piso. Allí también es posible cargar el curriculum, postularse a búsquedas laborales activas y recibir asesoramiento personalizado.

