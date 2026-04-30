Trabajadores del Correo Argentino nucleados en la Federación Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) se plegarán hoy a la movilización organizada en la ciudad por la CGT, en la víspera del Día del Trabajador y para reclamar contra las medidas económicas del Gobierno de Javier Milei. Mientras, se encuentran “trabajando a reglamento” y preparan medidas para la semana próxima según indicó Jorge Váttimo, secretario general de la seccional local del gremio.

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En declaraciones a El Marplantese, Váttimo describió el plan de lucha que llevan adelante desde el pasado lunes, en el inicio de una serie de medidas frente al conflicto con la empresa. En Mar del Plata, el Correo Argentino cuenta con cerca de 350 empleados, en un contexto donde -según remarcan desde el sector- los salarios más bajos tienen un básico que ronda los $700.000.

Sobre esas acciones, el referente de FOECYT explicó que el 4 y 5 de mayo habrá 48 horas de paro. Y tras esa instancia, “seguirá el 6 de mayo con trabajo a reglamento hasta tener alguna respuesta de la empresa o del Ministerio de Trabajo”.

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Váttimo también advirtió sobre la reacción de la empresa frente a las medidas y sostuvo que “luego de haber iniciado el plan de lucha, apostó más fuerte y despidió 20 trabajadores del área logística”. En ese marco, detalló que “tenemos un galpón logístico en Champagnat y Balcarce, donde se registraron la mayor cantidad de despidos”.

Por último, remarcó la situación actual del servicio y señaló que “en este momento estamos con trabajo a reglamento”, lo que implica que “se ve restringida un poco la atención al público, la tarea operativa, porque hacemos cumplimiento a los reglamentos de los carteros, de los supervisores, de los auxiliares”.

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