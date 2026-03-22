Durante marzo de 2026, el personal de casas particulares recibe una actualización en sus ingresos a partir del último acuerdo paritario, que establece un incremento del 1,5% sobre los valores previos. Este ajuste completa una suba total del 3% aplicada en dos tramos entre febrero y marzo.

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En el caso de las tareas generales, que incluyen limpieza, lavado y mantenimiento del hogar, el valor mínimo por hora se ubica en torno a los $3.348 con retiro y cerca de $3.600 sin retiro. Estos montos funcionan como referencia para quienes trabajan por jornada o pocas horas semanales.

Además del aumento, se suma un bono extraordinario no remunerativo que depende de la cantidad de horas trabajadas. Este adicional va desde $8.000 para jornadas reducidas hasta $20.000 para quienes superan las 16 horas semanales, lo que eleva el ingreso final del sector.

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El esquema salarial contempla distintas categorías laborales, con valores más altos para tareas específicas, cuidado de personas o supervisión. Sin embargo, la mayor parte de las trabajadoras se desempeña en tareas generales, por lo que la referencia por hora de limpieza sigue siendo el indicador más utilizado.

De esta manera, los ingresos del sector se ajustan en un contexto de inflación sostenida, con el objetivo de recomponer el poder adquisitivo y acompañar el aumento del costo de vida.

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