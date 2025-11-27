Una empleada judicial del edificio de Juzgados Civiles y Comerciales de Brown al 1700 fue diagnosticada con leptospirosis, una enfermedad bacteriana que se transmite por contacto con orina o excrementos de roedores.

La trabajadora presentó fiebre alta, dolores intensos, cefalea, taquicardia y dificultad respiratoria. En un principio, los profesionales no lograban asociar los síntomas a una patología específica, hasta que en el interrogatorio se le consultó sobre contacto con roedores.

La mujer relató que en su oficina había encontrado excrementos y una rata muerta a metro y medio de su escritorio, episodio ocurrido durante los días en que se registró la plaga. Tras nuevos estudios, una infectóloga confirmó el diagnóstico de leptospirosis.

El caso generó preocupación adicional por la situación personal de la trabajadora, quien es madre primeriza y aún amamanta a su hijo de dos años, lo que obliga a extremar cuidados médicos y preventivos.

El secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), Julián Villaruel, explicó que el contagio es “la consecuencia directa” de la plaga que ocurrió hace tres semanas tanto en ese edificio como en la asesoría pericial ubicada enfrente. El gremio había advertido entonces sobre la presencia de roedores y exigido medidas de saneamiento.

“Es el coletazo de la plaga de roedores que denunciamos oportunamente. Hubo limpieza, desinfección, colocación de cebos y cierre de accesos, pero esas acciones llegaron tarde. El sentido común indica que el contagio se produjo por esa presencia en la oficina de la compañera”, señaló.

Según Villaruel, durante los días posteriores aparecieron varias ratas muertas, aunque destacó que desde hace unos 10 días ya no se registran roedores ni se detecta movimiento en los cebos, lo que indicaría que el problema fue controlado.

El dirigente sindical planteó una fuerte crítica hacia las autoridades responsables del mantenimiento edilicio: “No hay excusa presupuestaria para no hacer tareas de prevención permanentes. La sanitización, la desinfección y el control de plagas no pueden activarse solo cuando aparecen ratas. Deben ser políticas continuas para garantizar la salud laboral”.

Villaruel remarcó que existe inversión para otros rubros dentro del Poder Judicial y que velar por condiciones dignas de trabajo debería ser prioritario. “Nuestro rol como sindicato es asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir”, afirmó.

El secretario general confirmó que cuenta con el informe médico emitido por la infectóloga que ratifica el diagnóstico de leptospirosis. “Fuimos prudentes al comunicar hasta tener la certeza absoluta. Ayer obtuvimos el resultado final y por eso hoy lo hacemos público”, explicó.

La AJB continuará monitoreando el estado edilicio y sanitario de los juzgados afectados, al tiempo que acompaña a la trabajadora en su recuperación.