Este miércoles comenzará a disputarse la instancia de Playoffs del Torneo “Liga Marplatense de Fútbol” que tendrá dos encuentros por los 16avos de final.

Por un lado, en la Villa Deportiva de la Ruta 88, Alvarado tendrá que jugar ante Independiente. El “Torito” tuvo un muy buen paso por la primera rueda, pero en la segunda no fue tan efectivo y terminó en el último lugar de la tabla. El “Rojo” en tanto, tuvo un gran sprint final en la Zona Reválida que le permitió lograr la clasificación con una fecha de anticipación y esperar por este partido en particular.

En el “Pedro Zumpano” de Talleres, el dueño de casa tendrá que recibir a General Urquiza, en otro duelo que promete ser muy interesante. Los del puerto vienen envalentonados por haberle ganado al último campeón Atlético Mar del Plata en la última fecha y “Urqui” dirigido por Facundo Vega logró la victoria cuando dependía de si mismo para clasificar.

Tanto Alvarado como Talleres tienen ventaja deportiva por lo que, en caso de empate, serán los que pasen a los octavos de final.

PROGRAMACIÓN - 16VOS DE FINAL - TORNEO "LIGA MARPLATENSE DE FÚTBOL"

PRIMERA DIVISIÓN

MIÉRCOLES 2 DE OCTUBRE DE 2024

Cancha: Alvarado - Alvarado vs Independiente (16hs)

Arbitros: Rojas, López y Sampietro

Cancha: Talleres - Talleres vs General Urquiza (16hs)

Árbitros: Miranda, Chávez y Galante

CRUCES DE OCTAVOS DE FINAL

Círculo vs. Ganador de 16avos

Atlético Mar del Plata vs. Ganador de 16avos

Kimberley vs. Nación

Deportivo Norte vs. Quilmes

Argentinos del Sud vs. Banfield

San José vs. Peñarol