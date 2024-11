Con el arribo de las primeras delegaciones, el Club Náutico Mar del Plata (CNMP) se apresta para organizar el evento náutico más importante de los últimos años. El Campeonato Mundial de la Clase Optimist congregará a más de 250 competidores (niños y niñas menores de 15 años), provenientes de 52 países.

El primer equipo en arribar fue la delegación de Perú, que ya estuvieron disfrutando de las excelentes condiciones de viento y olas que tuvimos durante el fin de semana. Pero entre el lunes y martes se sumaron los equipos de Ecuador, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Suecia, España, Finlandia, Francia y Paraguay, entre otros.

Una particularidad es que muchos de los equipos extranjeros cuentan con entrenadores argentinos, tal es el caso de Perú, Ecuador, Estados Unidos y Finlandia. Otro dato destacado, es que entre las delegaciones no solo habrá jóvenes promesas sino también algunas celebridades de la vela actual. En el equipo neozelandés, el jefe de equipo y padre de uno de los competidores es nada más y nada menos que Dean Barker, ex ganador de la Copa América. Por su parte, la delegación Argentina está a cargo del entrenador del Club Náutico Mar del Plata, Lucas Marino, siendo el jefe de equipo el ex bi-campeón mundial y también socio del club, Martin Jenkins.

De este modo, el próximo lunes 2 de diciembre a las 11 se realizará en la sede del CNMP una conferencia de prensa donde se hará el lanzamiento formal del evento y se informarán otros detalles de la competencia que se desarrollará del 6 al 14 de diciembre.

Cabe recordar que todos los participantes, sus entrenadores y autoridades están ocupando más de 1.000 plazas hoteleras en la ciudad. En definitiva, el evento no solo tiene su lado deportivo, sino un importante impacto turístico. Es por ello, que fue declarado de interés nacional, provincial y municipal