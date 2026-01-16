Serán tres partidos para dar inicio al evento que reúne en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata a los mejores jugadores del mundo. Este viernes se dará inicio a la primera jornada y serán un total de tres, incluyendo el cierre del domingo.

Los dos capitanes, Carlos Pozzoni (equipo #1) y Agustín Gómez Silingo (equipo #2)

tendrán a su disposición a siete jugadores y diagramaron diferentes formaciones para

cada uno de los tres días. Así, nadie en ninguno de los dos equipos, repetirá compañero. Y bien vale recordar que los jugadores “top” estarán en cancha durante los tres días.

La primera jornada repartirá un punto para cada uno de los binomios que

resulten ganadores en sus respectivos partidos (la suma irá para el total del equipo). La

La puntuación por partido ganado se incrementará a dos unidades en el segundo día (el

sábado 17) y trepará a tres puntos por partido el domingo 18, último día del desafío.

Como apertura del certamen, este viernes a partir de las 18, Francisco “Paquito” Navarro y el marplatense Juan Martín Díaz (equipo #1) enfrentarán a Jon Sanz y Miguel Lamperti (equipo #2). A segundo turno, desde las 20, Franco Stupaczuk (número 5 del mundo) y Federico Chingotto (número 3) –ambos del equipo #1- se cruzarán ante Juan Lebrón (N° 6) y Juan Jerónimo “Momo” González (N° 13), ambos del equipo #2, en un choque

presumiblemente de alto voltaje por el nivel competitivo.

El primer día se completará, desde las 22, con el enfrentamiento entre Miguel Yanguas

(N° 7) y Maximiliano Arce (equipo #1) frente a Leandro Augsburger (N° 14) y Alejandro Ruiz (equipo #2).

