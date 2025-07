La Liga Marplatense de Fútbol (LMF) no tendrá descanso entre un campeonato y el otro. En esta nueva versión del viejo formato con Torneo Apertura y Clausura a lo largo del año, este sábado se pondrá en marcha el segundo campeonato de la temporada.

Será con el mismo formato que el año anterior pero una conformación distinta para las zonas que, de todas maneras, han dejado cruces atractivos desde la misma fecha 1.

El flamante campeón, Atlético Mar del Plata, una semana después de su consagración tendrá un exigente inicio del nuevo certamen teniendo en cuenta que será local pero ante Deportivo Norte. Será la reedición de las finales 2023 y 2024 y también con un antecedente cercano en cuartos de final del Apertura donde el “decano” ganó como visitante por 3-1.

Por su parte, el subcampeón Once Unidos después de su gran primera mitad de campeonato, comenzará esta segunda parte jugando como local ante Al Ver Verás y tratando otra vez de ser protagonista.

PROGRAMACIÓN - PRIMERA FECHA - TORNEO CLAUSURA “JUAN QUESADA”

SÁBADO 28 Y DOMINGO 29 DE JUNIO DE 2025

Cancha: San Lorenzo - San Lorenzo vs El Cañón

12hs: Costanzo, Baquero y Montero

13:30hs: Baquero, Costanzo y Montero

15:30hs: Mella, Baquero y Costanzo

Cancha: River - River vs General Mitre

12hs: Romero, C. Ruíz Díaz y Gallo

13:30hs: C.Ruíz Díaz, Romero y Gallo

15:30hs: Millas, C. Ruíz Díaz y Romero

Cancha: Al Ver Verás - Racing vs Quilmes

12hs: García, Iza y Spognardi

13:30hs: Iza, García y Spognardi

15:30hs: Miranda, Iza y García

Cancha: Mar del Plata - Atlético MDP vs Deportivo Norte

15:30hs: Rojas, Óngaro y Arrendazzi

Cancha: Chapadmalal - Chapadmalal vs Alvarado

13:30hs: Lunegro, Debrina y Oliver

15:30hs: Debrina, Lunegro y Oliver

Cancha: General Mitre - Colegiales vs Banfield

12hs: Correa, López y Melga

13:30hs: López, Correa y Melga

15:30hs: Contreras, López y Correa

Cancha: Independiente - Independiente vs Talleres

12hs: Agudo, Cajal y Alibrando

13:30hs: Cajal, Agudo y Alibrando

15:30hs: Funes, Cajal y Agudo

Cancha: Libertad - Libertad vs Almagro Florida

12hs: Mancilla, Sampietro y Torias

13:30hs: Sampietro, Mancilla y Torias

15:30hs: Cingolani, Sampietro y Mancilla

Cancha: General Urquiza - General Urquiza vs Círculo Deportivo

12hs: Rua, Scuffi y Olivares

13:30hs: Scuffi, Rua y Olivares

15:30hs: Mustafá, Scuffi y Rua

Cancha: Boca - San Isidro vs Boca

12hs: Monsalves, Chávez y Alfonso

13:30hs: Chávez, Monsalves y Alfonso

15:30hs: Mayer, Chávez y Monsalves

Cancha: Once Unidos - Once Unidos vs Al Ver Verás

12hs: Zagaglia, Patetta y Díaz

13:30hs: Patetta, Zagaglia y Díaz

15:30hs: Abboud, Patetta y Zagaglia

Cancha: Nación - Nación vs San José

12hs: Chabert, Ghiglione y Galante

13:30hs: Ghiglione, Chabert y Galante

15:30hs: Nuesch, Ghiglione y Chabert



Cancha: Kimberley - Kimberley vs Argentinos del Sud (Domingo 29/6)

12hs: Arrendazzi, Vega y S. Ruíz Díaz

14hs: Llona, Arrendazzi y Vega