Empieza el juicio por el crimen de Kim Gómez
El proceso se inicia en un contexto marcado por el debate nacional sobre la baja de la edad de imputabilidad.
Este miércoles comienza en La Plata el juicio por el crimen de Kim Gómez, la nena de 7 años que murió tras ser arrastrada 15 cuadras durante un violento robo ocurrido en febrero de 2025.
El principal acusado tenía 17 años al momento del hecho y será juzgado por homicidio en ocasión de robo. El otro implicado, que tenía 14, es inimputable y no puede ser sometido a proceso penal, aun si se aprueba la baja de la edad de imputabilidad, ya que la ley no es retroactiva.
El debate se realizará a puertas cerradas ante el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 y se extendería hasta el 27 de febrero. El acusado está detenido y, si es condenado, podría recibir una pena de entre 10 y 25 años.
El caso generó una fuerte conmoción social y reavivó el debate sobre la imputabilidad de menores. La familia de Kim espera una sentencia que “marque un antes y un después”.
