Este miércoles comienza en La Plata el juicio por el crimen de Kim Gómez, la nena de 7 años que murió tras ser arrastrada 15 cuadras durante un violento robo ocurrido en febrero de 2025.

El principal acusado tenía 17 años al momento del hecho y será juzgado por homicidio en ocasión de robo. El otro implicado, que tenía 14, es inimputable y no puede ser sometido a proceso penal, aun si se aprueba la baja de la edad de imputabilidad, ya que la ley no es retroactiva.

El debate se realizará a puertas cerradas ante el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 y se extendería hasta el 27 de febrero. El acusado está detenido y, si es condenado, podría recibir una pena de entre 10 y 25 años.

El caso generó una fuerte conmoción social y reavivó el debate sobre la imputabilidad de menores. La familia de Kim espera una sentencia que “marque un antes y un después”.

