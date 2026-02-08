Un estadio Jose Maria Minella colmado de hinchas de Aldosivi

Aldosivi consiguió un empate sobre la hora en el José María Minella y sumó un punto que, por cómo se dio el partido, termina teniendo un valor importante. Fue 1-1 ante Rosario Central, en un duelo donde el equipo rosarino mostró pasajes de mejor juego, pero el local nunca dejó de intentarlo.

El Canalla logró ponerse en ventaja a través de Ovando, que marcó de cabeza tras una asistencia precisa de Ángel Di María, una sociedad que ya empieza a repetirse y a generar peligro constante. Incluso, el campeón del mundo tuvo un primer tiempo muy activo, buscando el arco rival y quedando cerca de convertir, aunque se encontró dos veces con la gran respuesta de Werner, que le ahogó el grito con dos atajadas clave que buscaban el ángulo superior derecho.

Con el resultado a favor, Rosario Central parecía encaminarse a llevarse los tres puntos, algo que también hubiera significado su segunda victoria en cuatro presentaciones. Sin embargo, Aldosivi nunca bajó los brazos.

Empujado por su gente y con más empuje que claridad, el Tiburón fue en busca del empate hasta el último minuto. Y cuando el partido se moría, apareció Cordero para cambiar la historia. El delantero, controló con el pecho un centro que llegó desde la derecha y definió con una espectacular media vuelta de tijera para desatar la locura en el Minella.

Aldosivi todavía no conoce la victoria en el campeonato, pero sigue sumando y mostrando señales de reacción. Y en un torneo largo, puntos como este pueden valer más de lo esperado.

