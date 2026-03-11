Independiente - Unión

El golpe inicial llegó temprano. A los 14 minutos, tras una pérdida de Iván Marcone, se generó una jugada que terminó en penal para la visita luego de una falta sobre Profini. Cristian Tarragona se encargó de ejecutarlo y puso el 1-0 para Unión.

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El segundo tanto no tardó en llegar. Tras un centro de Vargas, ni Fedorco ni Godoy lograron despejar y Cuello aprovechó la pelota suelta para definir de frente al arco y estirar la ventaja.

El clima en Avellaneda comenzó a calentarse. Entre discusiones y revisiones, el VAR intervino en una jugada que pudo haber sido determinante. Mientras tanto, la impaciencia crecía en las tribunas, que estallaron de bronca cuando Del Blanco marcó el 3-0, dejando al Rojo contra las cuerdas.

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Sin embargo, ese golpe despertó a Independiente. Cuando se terminaba el primer tiempo, Ignacio Pussetto descontó y encendió una luz de esperanza antes del descanso, un gol que cambió el ánimo del equipo y del estadio.

El segundo tiempo arrancó con otro impulso para el local. A los cuatro minutos, un penal sobre Gabriel Ávalos permitió al propio delantero convertir el 3-2 y renovar la ilusión. Unión, que había sido superior durante gran parte del partido, comenzó a mostrar fisuras.

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Aun así, la visita volvió a golpear. Tras un tiro de esquina, Marco Rodríguez se anticipó en el área y anotó el 4-2, dejando paralizado nuevamente al estadio.

Pero Independiente no se rindió. Con el empuje de su gente y los ingresos que le dieron aire al equipo, el Rojo fue a buscarlo. A los 68 minutos, nuevamente Ávalos apareció para marcar el 4-3 y mantener vivo el partido.

Los minutos finales fueron de pura presión local. Independiente empujó con más corazón que claridad, alentado por una tribuna que pasó de los insultos al aliento desesperado. Y cuando parecía que todo terminaba en derrota, llegó el desahogo: en la última jugada de la noche, Juan Fedorco apareció para marcar el 4-4 y desatar la locura en Avellaneda.

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Unión había construido una gran ventaja gracias a un primer tiempo intenso, con presión alta y dominio del juego, pero en el complemento se quedó ante un Independiente que salió con otra actitud y terminó rescatando un punto que, por cómo se dio el partido, terminó teniendo sabor a hazaña.

