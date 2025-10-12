En un acto encabezado por autoridades de la Administración del Ente, se inauguró la plaza “44 Héroes del ARA San Juan”, ubicada en el playón de la Laguna 3, en homenaje a los tripulantes del submarino hundido en 2017.

El encuentro contó con la presencia de la Banda de Música del Área Naval Atlántica, que acompañó con un repertorio solemne el descubrimiento de la placa conmemorativa. Vecinos, familiares y visitantes se acercaron para rendir tributo y mantener viva la memoria de quienes dieron su vida al servicio del país.

La jornada comenzó temprano con la feria de emprendedores del programa Mercados Bonaerenses, donde productores locales ofrecieron sus creaciones en un espacio de encuentro y apoyo mutuo, consolidando el vínculo entre comunidad y territorio.

En el marco del Día del Músico Marplatense, la tarde se llenó de música y energía con las presentaciones de Funkalista, Latía Fusión, Peter, Ofrendas en Forma de Verso y Anarquimia, que aportaron ritmo, emoción y un cierre festivo a la conmemoración.

El homenaje combinó cultura, memoria y comunidad en una propuesta integral que reafirma el compromiso de Mar del Plata con sus héroes y con el reconocimiento al trabajo de artistas y emprendedores locales.

