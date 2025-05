En una sesión especial que contó con la presencia de numerosas figuras reconocidas de la ciudad, el Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon rindió homenaje al Papa Francisco, fallecido el pasado lunes 21 de abril a los 88 años. El pontífice argentino murió en Roma a causa de una insuficiencia cardíaca, tras varios meses de complicaciones en su salud.

Durante la ceremonia, ediles y referentes locales expresaron su reconocimiento a la figura de Francisco, resaltando su compromiso con los sectores más vulnerables, su crítica al descarte social y su constante llamado a la conciencia global.

“Sin dudas, no es casualidad que seamos tantos hoy acá para conmemorarlo. Mi mensaje intenta poner en valor la mirada que Francisco tenía de la política porque siempre ha hablado de todo y en cada área nos dejó un mensaje, un concepto, pero por sobre todo un camino”, expresó Marina Sánchez Herrero, presidenta del HCD durante la sesión.

Y añadió: “No fue solo el primer Papa latinoamericano y argentino, con todo lo que eso implica para nosotros, no solo el Papa del pueblo, el más cristiano, sino un líder que logró trascender los márgenes religiosos y convertirse en una persona que generó por sobre todo conciencia global”.

En otro pasaje del homenaje, se resaltó el profundo sentido humanista de su pontificado: “Él eligió hablarle al mundo con los ojos de los descartados y usar la voz de los que muchas veces no pueden hablar. Nos enseñó que gobernar no es solo administrar, sino que es cuidar, acompañar y transformar todos los días, por pequeño que sea, la realidad de quienes nos eligieron y de los que no, porque para eso estamos. Es transformar la vida en una mejor”.