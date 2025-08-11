El Autódromo de Mar del Plata fue escenario este fin de semana de la quinta fecha del Zonal del Atlántico, donde tres categorías del automovilismo regional brindaron un espectáculo atractivo y cargado de emoción.

La Promocional del Atlántico tuvo su carrera especial con pilotos invitados. En la clasificación general por suma de tiempos, la dupla compuesta por Brian Hernández (Mar del Plata–Batán) y Santiago Lantella (Balcarce) se quedó con la victoria, tras una entretenida competencia. En el segundo lugar finalizaron Fernando Crespo y Martín Calamante.

El TC2000 del Atlántico también ofreció definiciones vibrantes. En la final de pilotos invitados, el campeón Franco Popovich se impuso ante Alan Adolfo. Sin embargo, en la final de titulares, Adolfo se tomó revancha y, con una gran maniobra en la última vuelta, se quedó con el triunfo, relegando a Popovich al segundo puesto.

Por su parte, la Monomarca Fiat disputó fecha doble. El sábado, correspondiente a la quinta jornada del campeonato, el campeón Agustín De la Vega protagonizó una remontada notable desde el noveno lugar de partida para quedarse con la victoria, escoltado por Nahuel Madina. El domingo, De la Vega partió desde la pole, pero un adelantamiento en la largada le valió un recargo que le impidió repetir el triunfo. De esta manera, la victoria fue para Esteban Bufagni, seguido por De la Vega y Madina.

Con un gran marco de público y emociones en pista, el Zonal del Atlántico confirmó su próxima cita en el Autódromo de Mar del Plata para el 14 de septiembre.

