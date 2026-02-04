Emitieron un alerta amarilla por tormentas fuertes para la madrugada del jueves
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa tormentas con granizo, ráfagas y lluvias intensas. Se difundieron recomendaciones preventivas para reducir riesgos ante posibles emergencias.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para la madrugada del jueves, con fenómenos de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán afectar a la región con actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas de viento y abundante precipitación en cortos períodos.
Ante este escenario, desde la Municipalidad recomendaron a la población evitar circular por la vía pública salvo que sea estrictamente necesario, asegurar macetas y objetos sueltos en balcones y terrazas, y no sacar la basura fuera del horario permitido.
Las autoridades recordaron que, ante cualquier situación de emergencia, los vecinos deben comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión