El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para la madrugada del jueves, con fenómenos de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán afectar a la región con actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas de viento y abundante precipitación en cortos períodos.

Ads

Ante este escenario, desde la Municipalidad recomendaron a la población evitar circular por la vía pública salvo que sea estrictamente necesario, asegurar macetas y objetos sueltos en balcones y terrazas, y no sacar la basura fuera del horario permitido.

Las autoridades recordaron que, ante cualquier situación de emergencia, los vecinos deben comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107.

Ads

Puede interesarte

Ads