El Servicio Meteorológico Nacional informó que rige una alerta amarilla por tormentas intensas para la tarde de este miércoles y hasta la madrugada del jueves en Mar del Plata, con lluvias, actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

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Según el organismo, las condiciones climáticas podrían generar precipitaciones de variada intensidad, acompañadas por descargas eléctricas y ocasional caída de granizo, además de ráfagas de viento que incrementarán la inestabilidad durante el período señalado.

Ante este escenario, se recomienda evitar circular por la vía pública salvo en casos necesarios, asegurar macetas y objetos sueltos en balcones y terrazas, y no sacar la basura fuera del horario permitido para prevenir inconvenientes.

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En caso de emergencias, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107.

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