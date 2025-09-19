El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja para este sábado por la tarde y noche, ante la llegada de tormentas fuertes. La Municipalidad destacó que se esperan abundante caída de agua, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

Para garantizar la seguridad, se recomendó evitar circular por la vía pública, salvo en casos de estricta necesidad. Asimismo, se aconsejó asegurar macetas y objetos sueltos en balcones y terrazas para prevenir accidentes.

También recomendaron no sacar la basura fuera de los horarios permitidos, a fin de evitar obstrucciones en desagües que puedan agravar las condiciones durante las precipitaciones.

En caso de emergencias, indicaron comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107 para recibir asistencia inmediata.

