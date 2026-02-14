El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que afectarán la región durante la madrugada y la mañana del domingo.

Según el organismo, se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron evitar circular por la vía pública, salvo en casos necesarios, asegurar macetas y objetos sueltos en balcones o terrazas y no sacar la basura fuera del horario permitido para evitar obstrucciones.

En caso de emergencias, se solicita comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107.

