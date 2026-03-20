Emiten alerta amarilla para este sábado por tormentas y fuertes ráfagas de más de 80 kilómetros por hora
El fenómeno incluirá lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica y posible caída de granizo. Recomiendan evitar circular y asegurar objetos en exteriores.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para la madrugada y la mañana de este sábado en Mar del Plata, cuando se prevén fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes.
De acuerdo al informe oficial, las tormentas podrían estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que pueden superar los 80 kilómetros por hora.
Ante este escenario, se recomienda evitar circular por la vía pública salvo en casos estrictamente necesarios, asegurar macetas y objetos sueltos en balcones y terrazas, y no sacar la basura fuera del horario permitido.
En caso de emergencias, las autoridades indicaron comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión