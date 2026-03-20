El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para la madrugada y la mañana de este sábado en Mar del Plata, cuando se prevén fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes.

Ads

De acuerdo al informe oficial, las tormentas podrían estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que pueden superar los 80 kilómetros por hora.

Ante este escenario, se recomienda evitar circular por la vía pública salvo en casos estrictamente necesarios, asegurar macetas y objetos sueltos en balcones y terrazas, y no sacar la basura fuera del horario permitido.

Ads

Puede interesarte

En caso de emergencias, las autoridades indicaron comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107.

Ads