El presidente del PRO Mar del Plata Emiliano Giri cuestionó en su cuenta de X a Blas Taladrid (presidente de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción) tras pedir una reunión con Agustín Neme, próximo intendente de General Pueyrredón, “para conocer su visión de ciudad”.

Ads

Taladrid argumentó “estamos pidiendo una reunión para conversar sobre la ciudad, para conocerlo porque la verdad es que va a ser un intendente desconocido por la gran mayoría de los marplatenses. Quizás los que lo conocemos un poco, de habernos cruzado en algún pasillo o ámbito público, queremos profundizar ese conocimiento. Hay muchos empresarios que nos preguntan qué tal es, qué piensa, y la verdad es que desconocemos esa visión que él tiene”.

Frente a esta situación, Giri apuntó “Taladrid habla de visión de ciudad, pero fue parte de la gestión de Gustavo Pulti que ahuyentó inversiones y trabó el desarrollo comercial de Mar del Plata”.

Ads

“A las personas se las conoce por lo que hacen, no por lo que dicen. Agustín Neme coordina desde el Concejo Deliberante un equipo que, junto a Guillermo Montenegro, transformó la ciudad”, sostuvo el presidente del PRO marplatense.

Ads

A su vez, el dirigente enumeró medidas impulsadas por el municipio en los últimos años “se abrieron las puertas a nuevas inversiones, se eliminaron más de 250 tasas y sellados, se impulsó la ordenanza de padrinazgo para que el sector privado colabore en el mantenimiento de los espacios públicos, se desreguló la industria de los destilados, se trabajó para que la industria publicitaria regrese a Mar del Plata, se fomentó la juventud, la nocturnidad y la cultura como motores de la economía local, y la construcción vive su mayor nivel de actividad gracias a las ordenanzas que simplificaron los trámites”.

A su vez, recalcó la política turística “de 12 meses” y recordó que “Mar del Plata dejó de liderar el desempleo en la Argentina”, como logros de la actual gestión.

El referente del PRO cuestionó la postura histórica de la UCIP: “Ahora yo me pregunto: ¿cuál es la ciudad que vos, Blas Taladrid, y la UCIP quieren para el futuro? ¿La que se opuso a la llegada de Easy? ¿La que le puso palos en la rueda a Carrefour, Coto y compañía? ¿La que lastimó a los comerciantes con el código de publicidad durante la gestión de Gustavo Pulti, cuando vos Blas formabas parte de esa gestión y lo permitiste?”.

Ads

“Sería bueno que la ciudad también recuerde cuál fue la visión que tuvieron y cuál tienen ahora”, concluyó el presidente del PRO local, marcando una fuerte diferencia entre el oficialismo municipal y el sector empresario.