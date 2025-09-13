La periodista Emilia Delfino, autora “La Generala”, la biografía no autorizada de Victoria Villarruel, analizó en “Los datos del día”, programa que se emite por Mitre Mar del Plata (FM 103.7), el presente de la vicepresidenta. Su rol dentro de la interna libertaria y las estrategias que despliega para proyectarse hacia 2027.

Delfino señaló que la derrota electoral en la provincia impactó de lleno en Karina Milei, a quien describió como “la principal adversaria política de Villarruel” dentro del oficialismo. En ese contexto, la vicepresidenta refuerza su armado a nivel nacional: “Durante 2024 recorrió 14 provincias, no es poco. Aprovecha cada instancia que le permite el cargo para tejer redes con gobernadores, legisladores y dirigentes del interior, además de mantener un contacto directo con la gente”, expresó en Datos del Día.

La autora remarcó que uno de los puntos de quiebre en la relación con Javier Milei se produjo cuando la acusaron de “traidora”. “Ella hizo su descargo y, de alguna manera, se liberó. En las últimas semanas estuvo más suelta para construir su capital político y diferenciarse de la figura presidencial”, subrayó.

Respecto al futuro, Delfino advirtió que Villarruel tendrá que repensar estrategias, equipos y alianzas. Aunque no proviene del peronismo, su entorno mantiene vínculos con referentes como Claudia Rucci y Mario “Pato” Russo. “Es una persona impulsiva: cuando se enoja, reacciona para diferenciarse o ganar protagonismo”, concluyó.

