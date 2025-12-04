Emergencia salarial en el INAREPS: 24 residentes no cobran sus haberes desde septiembre
Señalaron que atraviesan “una situación insostenible” y aún no cuentan con fecha de cobro. “Pone en riesgo la continuidad de un sistema de formación esencial para la salud pública”, agregaron.
Los residentes del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS), atraviesan una situación crítica por la falta de pago de salarios, la precarización de sus condiciones laborales y la pérdida del poder adquisitivo. El conflicto impacta directamente en su formación profesional y en la atención que brindan a los pacientes. “Mientras acompañamos, rehabilitamos, contenemos y trabajamos todos los días por la salud y la dignidad de nuestros pacientes, los residentes de INAREPS estamos atravesando una situación insostenible”, expresaron.
En INAREPS, 24 residentes no perciben haberes desde septiembre y aún no cuentan con fecha de cobro. Se recuerda que la institución desarrolla programas terapéuticos especializados en rehabilitación psicofísica y neurológica, configurándose como único centro de referencia nacional público en su área.
El reclamo incluye el pago inmediato de los salarios adeudados, la adecuación de los contratos de residentes y jefes de residentes en su totalidad de acuerdo con la Resolución 1993/2015, y la actualización salarial correspondiente para todos los residentes nacionales en conformidad con lo establecido por la Ley 27.796/2025.
A mediados de julio, el Gobierno nacional modificó el régimen de residencias mediante la Resolución 2109/2025 del Ministerio de Salud, transformando la relación laboral en una “beca”. En respuesta, el Congreso sancionó la Ley 27.796, que declaró la “Emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud”, derogó la resolución y exigió una actualización salarial que aún no se ha concretado.
Los residentes de salud son profesionales en formación y continua evaluación que prestan servicios esenciales en organismos públicos. “Es vulneración de derechos laborales; desgaste físico, emocional y económico; pone en riesgo la continuidad de un sistema de formación esencial para la salud pública”, señalaron los afectados, quienes llevan más de 90 días sin percibir su salario.
