El Gobierno nacional declaró la Emergencia Ígnea por el plazo de un año en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, en respuesta a los incendios que vienen afectando a distintas zonas de la Patagonia.

Ads

La decisión fue oficializada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 73/2026, firmado en acuerdo general de ministros, y contempla acciones de presupresión y combate del fuego, además de la restauración ambiental y social de las áreas dañadas y la prevención de nuevos focos ígneos.

El decreto también declara zona de desastre a los territorios comprometidos, en el marco de la Ley 27.287 de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil, habilitando mecanismos extraordinarios de asistencia.

Ads

La normativa encomienda a la Agencia Federal de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, la coordinación de las tareas de prevención, combate de incendios, asistencia a la población afectada y apoyo a provincias y municipios para la recomposición social y productiva.

Según se detalla en los fundamentos, la combinación de sequía extrema, vientos intensos y la magnitud de los incendios, especialmente en el Parque Nacional Los Alerces y zonas aledañas, superó la capacidad de respuesta local y generó un riesgo concreto para la vida de las personas, los bienes y el ambiente.

Ads

El Poder Ejecutivo justificó el uso del DNU al considerar que el trámite legislativo ordinario no permitiría adoptar medidas con la urgencia que la situación demanda, y dispuso dar intervención a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su tratamiento.

Puede interesarte

Fuente: NA