En el marco de la compleja situación que atraviesa el sector, la organización Prestadores Unidos Mar del Plata convocó a una nueva movilización este jueves 4 desde las 11:00 frente a la Municipalidad, en Luro e Yrigoyen. Allí esperan reunirse junto a instituciones, personas con discapacidad y sus familias con el objetivo de manifestar un “no al veto” y exigir a los senadores que aprueben definitivamente la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Jessica Machado, integrante de la entidad, aseguró en diálogo con El Marplatense sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad que “no soluciona toda la problemática del sector, pero viene a poner un aire fresco en una situación totalmente de emergencia y crítica”. Y agregó que la convocatoria es “para visibilizar claramente todo aquello que el Estado quiere ocultar”.

“Plata había, lo que no hay es decisión política para que ese dinero llegue a quienes tiene que llegar”, manifestó Machado. Y denunció que llevan meses sin aumentos en sus honorarios profesionales, cobrando las prestaciones con demoras de 60 o 90 días y en condiciones de absoluta precarización “frente a un sistema que nos recorta y vulnera nuestros derechos”.

Por último, la mujer señaló que las personas con discapacidad enfrentan una situación en la que “ven cada vez recortadas más sus prestaciones, con menos acceso a lo que requieren para mejorar su calidad de vida”.

