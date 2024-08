Elvis Castillo nació en septiembre de 1976 en la ciudad de Punto Fijo ubicada en el occidente de Venezuela, en el estado Falcón, dentro de la península de Paraguaná justo frente a la isla de Aruba. Es el menor de cinco hermanos, baterista frustrado y papá de Aurora.

Es Voice Over en español internacional para más de 100 marcas en el continente americano (Univisión, Max Prime, SBS New York, Radio Express, Telemundo Internacional Studios, NTN24, entre otras). Habiendo sido seleccionado como uno de los 10 locutores que mejor pronuncian el español en el mundo.

Profesor universitario certificado por la Unesco, productor audiovisual, periodista, licenciado en Comunicación Social y conferencista TED. Tiene más de 29 años de experiencia como locutor y su voz se especializa en promociones de TV, movie trailers, narraciones, comerciales, e-learning, doblajes, podcasts, TTS y marketing digital

Elvis fue nominado a los Voice Arts Awards en la categoría: Best Spanish Performance y Best Spanish Voice Over y le otorgaron residencia permanente norteamericana (E11) por poseer una voz con habilidad extraordinaria. En 2023 lo convocaron para ser la voz oficial en español del Mundial de Béisbol de las grandes ligas (MLB) en los Estados Unidos.

Un placer contarlo entre mis amigos y que se haya prestado a dividir por letras su +Chance!

+ = Cuál es tu lado más positivo? Sin lugar a dudas, el lado más positivo de mi vida inició cuando me convertí en papá de mi hija Aurora, el 6 de Mayo de 2013. Si queremos cambiar el mundo, debemos empezar por nuestro mundo; que son nuestros hijos.



C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estás haciendo? Tengo 47 años y desde muy chico tuve una voz naturalmente grave y a los 15 años tuve mi primer programa de Radio. En el pasado, (afortunadamente ya no), la locución estaba vinculada a las voces acartonadas, hoy en día sigo teniendo una voz bastante grave pero mantengo mi slogan: #NoEsLaVozEsElActing



H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? Voy a cambiar, a eso voy, estar atento a las evoluciones y adaptarme a los nuevos tiempos y tecnologías, eso no quiere decir que debo "bailar al ritmo que me pongan", pero me he dado cuenta que ser terco y porfiado sale muy costoso.



A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? Nunca, pero mantengo lo que comenté en la respuesta anterior. Está comprobado científicamente que el ser humano cambia y marca nuevos ciclos cada 7 años, por eso no doy nada por sentado.



N = ¿Nunca le dirías Sí a qué? A las drogas, no soy un santo, pero no entiendo por qué, en el algún momento se romantizó mucho el uso de drogas “recreacionales” y hoy en día vemos cada vez más personas luchando para salir de ellas.



C = ¿Como conectas con tu lado espiritual? No soy religioso, pero creo firmemente en papá Dios, justo como mi padre y cuando pienso que soy su consentido, pasan cosas maravillosas en mi vida, por eso trato que lo primero antes de la acción sea un pensamiento positivo.

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo qué? Eso no lo tengo claro, porque actualmente yo estoy convencido de que apenas estoy aprendiendo a vivir…



Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

CNN Radio Argentina y La 100 MDP.