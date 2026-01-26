El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, elogió públicamente al presidente Javier Milei y afirmó que el mandatario argentino “está pasando de ser un gran pensador a convertirse en un político de gran nivel”. Las declaraciones se dieron en el marco de una entrevista en la que volvió a respaldar el swap de monedas acordado entre ambos países.

Durante la charla, Bessent subrayó que el entendimiento financiero fue impulsado directamente por Donald Trump, a quien atribuyó un rol clave para respaldar a un aliado estratégico en un contexto de turbulencia de mercado. Según sostuvo, el acuerdo no solo permitió dar estabilidad a la Argentina, sino que además resultó rentable para Estados Unidos.

“Muchos decían que le estábamos regalando dinero a la Argentina. No fue así: fue un préstamo y terminó siendo un gran acuerdo para todos”, aseguró el funcionario. En ese sentido, destacó que el país ya devolvió parte de los fondos y que la operación fortaleció tanto al Gobierno argentino como al vínculo bilateral.

Bessent también puso el foco en el impacto político y social de la gestión de Milei. Señaló que el Presidente logró construir una nueva base de apoyo, especialmente entre jóvenes y sectores vulnerables, a quienes definió como los más afectados por los anteriores gobiernos kirchneristas. A su entender, ese respaldo podría garantizarle gobernabilidad en los próximos años.

En clave regional, el secretario del Tesoro afirmó que Argentina se convirtió en el eje central de la estrategia estadounidense en América Latina, y anticipó que el giro político iniciado en Buenos Aires podría replicarse en otros países de la región. “Queremos recuperar a nuestros grandes aliados latinoamericanos dentro de nuestra esfera de influencia”, expresó.

Además, reveló que una de las mayores compañías mineras del mundo evalúa invertir entre 10.000 y 12.000 millones de dólares en la Argentina, algo que —según remarcó— era impensado en contextos de corrupción e inestabilidad. “Hoy el país es su principal destino de inversión”, afirmó.

No es la primera vez que Bessent destaca la figura del mandatario argentino. Meses atrás, durante un evento del Atlantic Council, ya había señalado que “el mundo empieza a ver a la Argentina con nuevos ojos” gracias a las reformas impulsadas por Milei, a quien reconoció por avanzar hacia un Estado más austero, con equilibrio fiscal y reglas claras para la inversión.

Fuente: Infobae