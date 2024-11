Denominándolo como “una pesada carga para las cuentas públicas, el Gobierno oficializó este miércoles mediante el Boletín Oficial, la eliminación del Programa Procrear y en su lugar se dispuso la implementación de las ”hipotecas divisibles".

A través del Decreto 1018/2024, el ejecutivo disolvió el Fondo Fiduciario Público creado para administrar el Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar que creó en el 2012, el cual era demandado para financiar la construcción y adquisición de viviendas familiares.

Entre los problemas detectados en el informe de auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) se destacan los retrasos en la entrega de viviendas, sobrecostos de mantenimiento y la falta de condiciones de habitabilidad en algunas unidades entregadas.

Sobre esto, César Trujillo, secretario general de la UOCRA dialogó con El Marplatense y expresó: "Hoy ya no nos sorprendemos de nada porque el gobierno nacional le va cambiando el nombre a las cosas. Hay alrededor de 7 mil viviendas en el país que están que están a un 70% u 80% construidas y creemos que se van a terminar. De todas maneras, hoy también están sacando un DNU que va a cambiar un poco la fórmula para poder acceder a la vivienda propia. Entendemos que son obras nuevas desde el pozo con créditos personales mediante los bancos en donde participarán más los privados".

"Esperamos que se pueda realizar y que aquellos que no tienen vivienda pero la están buscando, que puedan acceder. Son muchísimos los hogares que faltan, más de 300.000. Esperamos las novedades porque no está todo dicho. El Vocero presidencial lo anunció ayer pero hay que esperar lo que se resuelve de todo esto para conseguir una conclusión segura y no hablar de más", dijo.

Puede interesarte

"Esperamos que sea algo superador pero para nosotros de todas maneras es un golpe bajo porque la industria de la construcción es parte de este Programa Procrear. Esta decisión no nos extraña porque es la forma de pensar del Gobierno, su modo de conducir", mencionó

Con respecto a las viviendas que restan finalizar, el Gobierno dispuso que se puedan vender. Ante esto, el referente de la UOCRA afirmó: "Como son viviendas unipersonales, le dan el crédito al propietario, compran un terreno, contratan a un arquitecto, trabajan tres o cuatro personas con distintos oficios pero son trabajadores que no están registrados. Por eso nosotros no tenemos mucho control sobre esto. Hay cuentapropistas y estamos en contra de todo eso, queremos trabajo formal, decente, registrado".