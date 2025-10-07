En la fecha 11 del Torneo Clausura, el delantero Elías Torres, exjugador de Aldosivi, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, según informó el parte médico oficial de Racing. La lesión se produjo durante el partido frente a Independiente Rivadavia.

El futbolista de 24 años, oriundo de Ucacha, Córdoba, debió ser reemplazado a los 19 minutos del primer tiempo tras una desafortunada jugada. Torres se retiró entre lágrimas, presagiando lo que luego sería confirmado: una lesión grave que lo alejará de la actividad por varios meses.



El exjugador de Aldosivi, dejó una buena impresión en el club marplatense, donde disputó 74 partidos, convirtió 17 goles y fue parte del plantel que logró el ascenso a Primera División en 2024.

