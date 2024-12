El juez federal Alejo Ramos Padilla elevó a juicio oral la causa por la sustracción de un misil TOW 2 A ocurrida en enero de 2015, en la que está procesado el soldado Leonardo Córdoba por el delito de peculado.

La investigación, impulsada por la fiscalía y el Ministerio de Defensa, será tramitada por el Tribunal Oral Federal N° 2 de La Plata, informaron fuentes judiciales.

La causa tomó un giro en 2022, cuando Ramos Padilla decidió avanzar no solo contra Córdoba, sino también contra otros dos integrantes del Ejército por presuntas irregularidades en el cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, en agosto de este año, la Cámara Federal de La Plata sobreseyó a los otros acusados y confirmó el procesamiento de Córdoba como principal responsable.

Los hechos se remontan a principios de 2015, cuando el soldado informó un vidrio roto y una ventana abierta en el polvorín —un depósito subterráneo de alta seguridad—, pero minimizó la situación. El polvorín no fue cerrado, no se realizó un inventario y no se adoptaron otras medidas preventivas. Tres días después, guardias descubrieron que la puerta había sido manipulada y denunciaron el hecho a superiores.

Según informó el portal 0221, la investigación reveló que los responsables habrían ingresado utilizando una llave del polvorín, la cual estaba bajo custodia de Córdoba sin mayores medidas de seguridad. Los indicios mostraron que el vidrio de la ventana se había roto desde el interior y los postigos habían sido forzados también desde adentro.

El misil TOW 2 A, considerado el armamento más valioso del depósito, permaneció desaparecido durante siete años hasta que fue hallado en julio de 2022 bajo tierra, a 10 kilómetros de la guarnición militar, por una cuadrilla municipal de limpieza. Pesando 18 kilos y con capacidad de perforar hasta 90 centímetros de acero, el misil tenía un alcance de 3.750 metros y una velocidad cercana a la del sonido.

El juez Ramos Padilla calificó los hechos como “de extrema gravedad para la Defensa y Seguridad Nacional” y concluyó que existía una hipótesis inicial de responsabilidad de miembros de las propias fuerzas. La investigación descartó una motivación económica, dado que no se sustrajeron otras municiones más fáciles de vender en el mercado negro ni hubo intentos de comercialización del misil.

La Cámara Federal de La Plata, en su resolución de agosto de 2024, sobreseyó a los otros dos implicados por falta de pruebas y confirmó el procesamiento de Córdoba, cuya responsabilidad será ahora evaluada en el juicio oral.

Cabe recordar que esta arma había desaparecido, según la denuncia del Ejército del 12 enero de 2015, del Escuadrón de Caballería Blindado N°1 de Arana, localidad ubicada en la capital bonaerense; durante la gestión de Agustín Rossi como ministro de Defensa.

El hallazgo del misil robado ocurrió en el cruce de calle 167, entre 68 y 69. Medía un metro de largo por 25 centímetros de diámetro, en la etiqueta metálica que llevaba decía: “GUIDED MISSILE SURFACE ATTAK BGM-71e-4b NATL STOCK NO.1410-01-370-2288 P/N13426448 S/N 683559 MFG.RAYTHEON COMPANY CNTR.NO.DAAH01-00-C-0047″.

“Se trata de un lanzacohete TOW BGM-71E-4B, con su respectivo cohete, con todas sus partes constitutivas a simple vista colocadas y en mal estado de conservación. Fue hallado en circunstancias en que personal de la delegación Municipal de Los Hornos hacía tareas de zanjeo en la zona”, ampliaron las fuentes.

Los agentes de la comisaría 3ª de la Bonaerense enseguida se pusieron en contacto con la fiscal Cecilia Corfield, a cargo de la UFI N° 15 del Departamento Judicial de La Plata. Fue la funcionaria la que “avaló la destrucción del material secuestrado”, ampliaron las fuentes consultadas.

El hallazgo del misil abandonado a más de siete años y medio del robo, y en muy mal estado de conservación, alimentó las sopechas que tenían en 2015 en la cartera de Defensa: que la desaparición del TOW había sido un mensaje interno para el entonces ministro.

El TOW 2 (Tube-launched, Optically tracked, Wire-guided) es un arma versátil y puede ser lanzado desde un trípode o un vehículo. De fabricación norteamericana, en 2015 era el cohete guiado antitanque más usado del mundo, tenía un costo aproximado de 50 mil dólares y pesa poco más de 21 kilogramos (28 kilogramos en lanzador). Mide un metro con 17 centímetros, tiene un alcance máximo de disparo de 3.750 metros y alcanza una velocidad de 329 metros por segundo.

