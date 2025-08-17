Elecciones PBA: La UCR se quedó afuera de las elecciones por primera vez en la historia
Florencio Randazzo fue confirmado como primer candidato en la provincia de Buenos Aires por el frente Provincias Unidas dejando a la Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense fuera de la alianza por primera vez desde el retorno de la democracia.
La decisión se originó en la resistencia de un grupo de intendentes que rechazan “militar la boleta de un peronista” como cabeza de lista. El titular del Comité bonaerense, Miguel Fernández, se negó a convalidar la integración del frente, a pesar de las presiones y de los plazos judiciales establecidos.
En un primer momento, el radicalismo daba por hecho que el candidato sería Facundo Manes, pero el neurólogo terminó por saltar al armado porteño.
Otra alternativa había sido Elisa Carrió, pero tampoco prosperó. “La UCR va prácticamente de invitada y es el partido más grande. No hay una discusión de pares”, reprochan desde el sector díscolo.
Fuente: Diputados bonaerenses
