La Junta Electoral Seccional Mar del Plata de UTHGRA informó que este lunes 29 de diciembre se reanuda el proceso electoral para los trabajadores hoteleros y gastronómicos. Desde la organización aseguraron que la jornada se desarrollará de manera transparente, ordenada y con todas las garantías democráticas, en cumplimiento estricto de la normativa vigente.

Ads

Puede interesarte

La votación se llevará adelante a través de dos modalidades. Por un lado, funcionarán 10 urnas en el Centro de Formación Laboral N° 405, ubicado en Gascón 2660, donde se podrá votar de 8 a 18 horas. Por otro, se dispondrán 148 urnas en establecimientos laborales, permitiendo que quienes trabajen en esos lugares puedan emitir su voto en su propio lugar de trabajo, en el horario de 10 a 16 horas.

Desde la Junta Electoral recordaron que para participar del acto eleccionario solo es necesario presentar el carnet de afiliado y el DNI.

Ads

Lugares de votación

Además del Centro de Formación Laboral de Gascón 2660, la votación en establecimientos alcanza a numerosos puntos distribuidos en distintos barrios de la ciudad, incluyendo zonas como el centro, Güemes, Constitución, Luro, Colón, Independencia, el Puerto, Playa Grande y áreas periféricas. Entre ellos se encuentran locales ubicados sobre avenidas principales, centros comerciales y establecimientos gastronómicos y hoteleros.

Ads

Desde UTHGRA destacaron la importancia de la participación de los afiliados en esta instancia clave para la vida institucional del gremio y remarcaron que el proceso se desarrolla conforme a las publicaciones oportunamente emitidas.