Las elecciones parlamentarias en Hungría cerraron este domingo con una participación histórica, en una jornada clave que podría marcar el fin del largo ciclo político de Viktor Orbán, en el poder desde 2010.

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Los primeros sondeos tras el cierre de las urnas anticipan una posible derrota del actual primer ministro frente a la oposición liderada por Péter Magyar, cuyo espacio aparece con ventaja en las encuestas.

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El proceso estuvo marcado por una participación récord, superior al 77%, reflejo de la fuerte polarización y la relevancia de unos comicios considerados decisivos tanto para el futuro interno del país como para su posición en Europa.

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Según los últimos datos previos al recuento, el partido opositor Tisza podría alcanzar alrededor del 55% de los votos frente al oficialismo de Orbán, lo que implicaría un cambio histórico tras 16 años de hegemonía política.

El resultado final aún debe confirmarse con el escrutinio oficial, pero el escenario abre la posibilidad de un giro político significativo en Hungría, con impacto en su relación con la Unión Europea y el equilibrio geopolítico en la región.

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