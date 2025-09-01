Este lunes los guyaneses acudirán a las urnas en unos comicios decisivos para el futuro de la nación. Desde el inicio de la explotación petrolera en 2019, el PBI de Guyana se multiplicó casi por cinco, pasando de US$5.000 millones a US$25.000 millones en solo cinco años. Para 2030, el gobierno espera ingresos superiores a los US$41.000 millones.

Ads

El presidente Irfaan Ali, del Partido Progresista del Pueblo (PPP), busca su reelección con la promesa de invertir la renta petrolera en programas sociales, infraestructura y pensiones. Su principal rival es Aubrey Norton, líder de la coalición opositora APNU, que plantea renegociar el contrato con Exxon Mobil por considerar que otorga beneficios excesivos a la empresa.

También compite Azruddin Mohamed, empresario sancionado por EE.UU. y vinculado a operaciones de oro y bienes raíces, que pide mayor transparencia y asegura que combatirá la corrupción.

Ads

Puede interesarte

Mientras Georgetown se transforma con autopistas, hospitales y hoteles de lujo, persisten fuertes desigualdades en el acceso a vivienda y servicios básicos. El 48% de la población seguía bajo la línea de pobreza en 2019, y sectores indígenas y afrodescendientes denuncian que no reciben los mismos beneficios del boom petrolero que la mayoría indo-guyanesa.

A la tensión interna se suma el conflicto con Venezuela por la región del Esequibo, rica en minerales y petróleo, que Caracas reclama desde hace más de 180 años. El caso está en la Corte Internacional de Justicia, pero Nicolás Maduro lo convirtió en bandera nacionalista, organizando un referéndum y elecciones simbólicas en el territorio.

Ads

Con el petróleo como eje y la soberanía en juego, analistas locales señalan que estas elecciones serán recordadas como “la madre de todas las elecciones” en la historia de Guyana.

Fuente: BBC