La carrera por la Casa Blanca se acerca al final y, a pocas horas de las cruciales elecciones de este martes, Estados Unidos y el mundo miran con ansiedad el aluvión de encuestas que marcan una competencia disputadísima en la primera potencia global, con algunos sondeos que dan a Donald Trump como ganador, mientras que otros marcan un repunte de Kamala Harris en el último tramo de la campaña.

En los estados clave, los trumpistas hacen mucho ruido y se entusiasman con un triunfo, aunque podría haber sorpresas, sobre todo con el voto femenino, que parece inclinarse abrumadoramente y, muchas veces en silencio, hacia Harris.

Un promedio de encuestas de RealClearPolitics de los últimos días muestra un cerradísimo empate: Trump apenas adelanta a Harris por nada, un 0,2%. Ella venía desde hace unas semanas sin impulso en las encuestas, parecía haberse desinflado mientras que el magnate avanzaba de a poco, pero sólidamente. Sin embargo, hay un par de señales que alientan ahora a los demócratas y les da las esperanzas de que pueden asestar un golpe al final.

Un amplio sondeo de The New York Times/Siena afirmó que Harris supera a Trump por 49 a 48 por ciento en el voto popular, a la vez que remonta en estados pendulares como Nevada, con tres puntos arriba de Trump, dos en Carolina de Norte, uno en Wisconsin y uno en Georgia, al tiempo que había empate en Pennsylvania y Michigan. En tanto, el republicano lideraba en Arizona.

Pero, además, la encuesta revela hacia dónde se inclinan los que deciden a último momento su voto (un 8%). Un 55% prefiere elegir a Harris y un 44% por Trump. Muchos de ellos (un 40%) dijeron que ya emitieron su sufragio en forma anticipada.

En muchos de estos votantes parece pesar la retórica trumpista de los últimos días que se ha radicalizado, con un acto en el Madison Square Garden en New York donde se escucharon consignas contra inmigrantes, afroamericanos y la propia Harris, a la que calificaron de idiota y prostituta.

Otra señal alentó a los demócratas: una encuesta de DesMoinesRegister/Selzer sorprendió en la noche del sábado al dar como ganadora a Harris por 47% sobre 44% de Trump en Iowa, un estado que tradicionalmente es un bastión republicano y que nadie consideraba en disputa.

No obstante, no hay que tomar como definitivos estos trabajos, ya que son apenas puntas en un fenómeno complejo y el martes todo puede pasar. De hecho, una encuesta de Atlas Intel, que predijo con exactitud las últimas dos elecciones de 2020 y 2022, ve a Trump arriba de Harris por casi 3% en el voto popular y al magnate adelante en los 7 estados disputados por entre 1% y 6,5%, con un 1,8% en la crucial Pennsylvania.

Otros datos de esta encuesta no son auspiciosos para los demócratas. Un 53% ve al ex presidente como un mejor líder para manejar la economía, el tema que más preocupa a los estadounidenses, mientras que un 44% prefiere a Harris. Y Trump también lidera en el combate a la inmigración ilegal: 54% a 42%. Incluso entre los que respondieron sobre quién es mejor para salvaguardar la democracia del país, Trump va mejor, 49% a 47%.

La campaña del ex presidente está furiosa con The New York Times y denuncia que buscan “hacer disminuir el entusiasmo de los votantes. No va a funcionar. Nuestros votantes son como Trump: dan pelea”, escribieron. Y el propio candidato dijo sobre la encuesta del rural estado de Iowa: “¡Amo a los granjeros de Iowa y ellos me aman! La encuesta de Emerson me da 10 puntos arriba” en ese distrito.

En el terreno de los estados clave se puede ver que los votantes moderados o independientes, sobre todo los hombres, no están demasiado preocupados por las condenas de Trump ni el asalto al Capitolio o de que sea un fascista o se convierta en un dictador, como denuncia la campaña de Harris. El tema no sale demasiado en las conversaciones. Solo los demócratas más fervorosos y militantes se mostraron horrorizados al respecto y, sobre todo, buena parte de las mujeres.

Allí están puestas las esperanzas de la campaña de Harris. Buscan que las mujeres, que ya se inclinan mayoritariamente por ella, salgan esta vez en masa a votar, temerosas de que un triunfo del republicano lleve al país a un caos institucional, limite aún más el aborto o les quite derechos.

La campaña demócrata percibe que allí puede haber un voto “oculto” a su favor, mujeres que se inclinan en realidad por Harris pero les da vergüenza admitirlo en las encuestas o ante su familia o vecinos republicanos. Y creen que muchos casos pueden ser influidas por la opinión de un marido que vota sí vota a Trump.

Por eso la campaña demócrata ha sacado estos días un aviso con Julia Roberts llamándolas a votar por Harris, sin decir nada a nadie: “Lo que pasa en las urnas, queda en las urnas”, dice la actriz con un guiño. Los sectores más conservadores estallaron y denuncian que vieron el aviso como un aliento a las mujeres para que mientan a sus maridos.

Fuente: Clarín