En el marco de la jornada electoral del Sindicato de Guardavidas y Afines de Mar del Plata, el ex Secretario Gremial y nuevo Secretario General, Nahuel Nardone valoró la amplia participación de afiliados y afiliadas, detalló los cargos que se renovaron y se refirió a los principales desafíos gremiales, con eje en la brecha salarial entre el sector municipal y el privado.



Según explicó Nardone, alrededor de 400 guardavidas municipales y unos 100 del sector privado, además de trabajadores afines de los balnearios, se encontraban habilitados para votar, en un padrón que alcanza entre 800 y 900 afiliados. La votación se desarrolló durante una extensa jornada y contó con una importante concurrencia pese a tratarse de una lista única.



“Estamos muy contentos con la participación y el acompañamiento de los compañeros y compañeras”, señaló el dirigente, quien remarcó que se renuevan todos los cargos de la comisión directiva, desde el secretario general hasta vocales y revisores de cuentas.

De cara a las expectativas electorales, Nardone sostuvo que el objetivo es dar continuidad al trabajo realizado por la conducción saliente, de la cual formó parte como secretario gremial. “Venimos trabajando con mucha voluntad y respeto, y hoy encaramos una posición diferente, pero con el acompañamiento de Néstor Nardone, que pone la vara muy alta”, afirmó.



En ese sentido, destacó el rol histórico de Néstor Nardone, a quien definió como el Secretario General con mayores logros gremiales no solo en Mar del Plata sino a nivel nacional. Entre ellos, mencionó la concreción de la ley provincial de guardavidas, la municipalización del servicio y la ampliación de la temporada laboral a 150 días consecutivos, un antecedente clave para el sector.

Consultado sobre la reciente protesta realizada en Playa Grande, Nardone explicó que el reclamo apunta a la diferencia salarial entre guardavidas municipales y privados. Indicó que los aumentos obtenidos durante el invierno para el sector municipal profundizaron esa brecha, que se reflejó con claridad en los recibos de sueldo de noviembre.

“Intentamos corregir esa diferencia, pero la Cámara de Concesionarios tiene hoy una postura distinta”, expresó. Según detalló, el conflicto no responde a una falta de voluntad de pago, sino a una negociación vinculada a los módulos que abonan los concesionarios desde la municipalización implementada hace cinco años.



En ese contexto, cuestionó que se pretenda trasladar esa diferencia al contribuyente marplatense y no a los balnearios. “No es correcto que dos guardavidas que trabajan en la misma casilla y hacen la misma tarea cobren distinto, y mucho menos que esa diferencia la terminemos pagando todos los vecinos, cuando los balnearios están llenos y una carpa en Playa Grande cuesta millones”, sostuvo.



Respecto del vínculo con la gestión municipal encabezada por el intendente Agustín Neme, Nardone aseguró que existe una buena relación y destacó que una de las primeras medidas del nuevo jefe comunal fue la firma de la paritaria con el gremio. “Pudimos conseguir una paritaria específica para los guardavidas municipales, pensada para achicar la brecha y para quienes trabajamos solo cinco meses al año”, explicó.

Finalmente, al referirse al recambio generacional en la conducción del sindicato, Nardone aclaró que no se trata del final de una etapa, sino de una continuidad. “Néstor sigue acompañando como secretario adjunto. Esta es una historia que continúa”, afirmó.



Además, recordó que, bajo la gestión de Néstor Nardone, quien está al frente del sindicato desde 1998, el gremio pasó de tener 30 afiliados a 750 guardavidas operativos (en la actualidad), con jornadas de seis horas en toda la costa, un esquema que no se replica en otros municipios. “Es un modelo que tenemos que defender y llevar a otros lugares del país”, finalizó.