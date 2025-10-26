Este domingo 26 de octubre, día de elecciones, se perfila en Mar del Plata con condiciones inestables y típicas de la primavera: cielo cubierto por momentos, viento del este y chances de algunas lloviznas aisladas al finalizar la jornada.

De acuerdo al informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mañana comenzará parcialmente nublada y con presencia de niebla, lo que podría reducir la visibilidad en las primeras horas. La temperatura mínima rondará los 10 grados, mientras que la máxima llegará a unos 20 °C durante la tarde.

El viento soplará del noroeste al inicio del día, con velocidades moderadas, y luego rotará hacia el sector este y sudeste, manteniéndose entre los 10 y 20 km/h, con algunas ráfagas más intensas.

Hacia la tarde-noche, se espera un incremento en la nubosidad y la posibilidad de precipitaciones débiles, aunque las probabilidades siguen siendo bajas.

