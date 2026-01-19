La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, confirmó este lunes que disolverá el Parlamento en los próximos días y adelantará las elecciones generales al 8 de febrero. La decisión apunta a revalidar su liderazgo y obtener una mayoría más sólida que le permita impulsar su programa político.

“Quería pedirle al pueblo soberano que lo decidiera”, sostuvo Takaichi en conferencia de prensa. Según precisó, la Cámara Baja quedará disuelta el 23 de enero, la campaña comenzará el 27 de enero y la votación y el recuento se realizarán el 8 de febrero.

Takaichi, la primera mujer en liderar Japón, apuesta a buenos números en las encuestas para conducir al Partido Liberal Democrático (PLD) —histórico partido gobernante— hacia una victoria que refuerce su gobernabilidad. Aunque su gabinete mantiene alta aprobación, el oficialismo cuenta hoy con una mayoría ajustada en la Cámara Baja junto a su socio de coalición, el Partido de Innovación de Japón, lo que dificulta la aprobación de leyes clave.

Entre los ejes centrales de su agenda se destacan un gasto fiscal “proactivo” y un incremento del presupuesto de defensa. En ese marco, el Ejecutivo aprobó un presupuesto récord de 122,3 billones de yenes (unos 768.000 millones de dólares) para el año fiscal que comienza en abril de 2026, con el objetivo de contener la inflación y fortalecer la economía, la cuarta más grande del mundo.

Desde la oposición, sin embargo, advirtieron que la disolución del Parlamento podría demorar la aprobación del presupuesto. Dirigentes del Partido Democrático Constitucional de Japón señalaron que la maniobra “pone en riesgo los medios de vida” de la población en un contexto de suba del costo de vida. En paralelo, el PLD analiza proponer recortes impositivos a los alimentos como parte de la campaña para aliviar el impacto en los hogares.

Tensión con China

Las elecciones anticipadas también se leen en clave internacional. Analistas señalan que un triunfo amplio podría fortalecer la posición de Takaichi frente a China, en medio de relaciones bilaterales deterioradas. El vínculo se tensó luego de que la primera ministra sugiriera que Japón podría intervenir militarmente si Beijing atacara Taiwán.

Desde Beijing, en tanto, se avanzó con restricciones comerciales, incluyendo limitaciones a exportaciones de bienes de “doble uso” y tierras raras, insumos clave para industrias estratégicas. Según una encuesta del diario Asahi, el 60% de los japoneses teme el impacto económico del deterioro del vínculo con China.

El escenario electoral se completa con una oposición que busca unificarse para enfrentar a Takaichi, en un contexto de fragmentación política y crecimiento de fuerzas menores. El resultado del 8 de febrero será clave para definir el rumbo político y económico de Japón en los próximos años.

Fuente: Infobae.