El próximo 26 de octubre, millones de argentinos elegirán diputados y senadores nacionales en una jornada que estará marcada por la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), un cambio histórico en el sistema electoral del país.

Documentos válidos para votar

Para poder emitir el sufragio será obligatorio presentar un documento físico válido ante las autoridades de mesa. La normativa electoral argentina establece que los únicos documentos aceptados son:

Libreta de enrolamiento

Libreta cívica

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

DNI tarjeta

Cada elector debe concurrir con el documento que figura en el padrón electoral o con una versión emitida con posterioridad. Los ejemplares con letras se consideran siempre posteriores a los numerados.

Las autoridades de mesa verificarán tanto el estado del documento como su correspondencia exacta con los datos del padrón. Presentar el documento físico es indispensable para poder votar.

Documentos no habilitados

No se podrá votar con:

DNI digital (app Mi Argentina, capturas de pantalla, etc.)

Pasaporte

Registro de conducir

Constancia de DNI en trámite

Denuncia por robo o extravío

Fotocopias de cualquier documento

La Dirección Nacional Electoral remarca que solo el documento físico original habilita el ingreso al cuarto oscuro.

¿Qué pasa si perdí o me robaron el DNI?

En caso de extravío o robo, no se podrá votar si no se obtiene un nuevo ejemplar antes de la elección. No se aceptan documentos más antiguos al consignado en el padrón ni otros formatos alternativos.

Quiénes están habilitados para votar

Podrán participar de los comicios:

Ciudadanos argentinos nativos, por opción o naturalizados, a partir de los 16 años que figuren en el padrón.

nativos, por opción o naturalizados, a partir de los 16 años que figuren en el padrón. Jóvenes de 16 y 17 años y mayores de 70 años tienen voto voluntario.

y tienen voto voluntario. Ciudadanos entre 18 y 70 años deben votar de manera obligatoria.

deben votar de manera obligatoria. Extranjeros residentes solo pueden sufragar en elecciones provinciales, no en las nacionales.

Excepciones y justificaciones

Están exentos de votar quienes:

Se encuentren a más de 500 km del lugar de votación (con constancia policial).

Presenten enfermedad, discapacidad o imposibilidad física (con certificado médico).

Cumplan funciones como autoridad electoral, judicial o trabajen en servicios públicos esenciales.

Las justificaciones deben presentarse ante la Justicia Electoral provincial hasta 60 días después de la elección para evitar sanciones.