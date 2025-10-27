El voto es obligatorio para todos los argentinos mayores de 18 y menores de 70 años, mientras que los jóvenes de 16 y 17 años, los mayores de 70 y los ciudadanos en el exterior tienen carácter optativo.

Ads

La Dirección Nacional Electoral informó que los primeros datos del escrutinio provisorio se difundirán desde las 21 horas, y los resultados definirán la composición del Congreso a partir del 10 de diciembre.

Quienes no cumplieron con la obligación de votar y no justificaron su ausencia dentro de los 60 días posteriores a la elección deben enfrentar multas progresivas: $50 por la primera infracción, $100 por la segunda, $200 por la tercera, $400 por la cuarta y $500 a partir de la quinta.

Ads

Puede interesarte

Estas sanciones se registran en el Registro de Infractores al Deber de Votar y pueden regularizarse presentando documentación válida y pagando la multa correspondiente.

El procedimiento de justificación incluye la presentación de certificados médicos, constancias policiales, documentación laboral o acreditaciones por tareas como fiscales o personal electoral en otras mesas. Los ciudadanos que se encontraban en el extranjero el día de la votación deben presentar documentación que respalde su ubicación, como pasajes o constancias de la representación consular.

Ads

Existen excepciones legales para no votar, entre ellas jueces y auxiliares de justicia, personas a más de 500 km del lugar de votación, personas declaradas dementes, condenados por delitos dolosos, quienes realizan tareas esenciales en servicios públicos y aquellos con sanciones específicas.

La Cámara Nacional Electoral mantiene un registro de electores privados de libertad que pueden ejercer su derecho al voto, siempre que estén incluidos en el padrón correspondiente.

Los ciudadanos pueden consultar su situación en el Registro de Infractores, abonar multas por medios electrónicos y confirmar que su situación electoral está regularizada tras la aceptación de la justificación por parte de la autoridad judicial.

Ads

Fuente: Infobae