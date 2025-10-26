Desde errores al votar hasta disfraces llamativos, la jornada combinó humor, anécdotas emotivas y detenciones inesperadas, en medio de la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional.

Ads

Uno de los primeros bloopers de la jornada fue protagonizado por Alicia Lucich, madre de Javier Milei, quien olvidó su DNI y tuvo que regresar a su casa para poder votar en Vicente López.

Poco después, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y candidata a senadora, dobló mal la boleta y debió reiniciar el proceso en la cabina, admitiendo que “doblé la boleta en dos y había que doblarla en tres”.

Ads

Puede interesarte

La jornada también dejó momentos emotivos, como el de Ángela, una jubilada de 100 años que acudió con bastón a votar en La Plata, 74 años después de haber emitido su primer voto en 1951, a pocos días de cumplir 101 años.

Algunos votantes optaron por destacarse con disfraces: un hombre se presentó vestido de “Hombre Araña” en Santa Fe y otro con maquillaje de “Joker” en El Palomar, aunque este último no pudo ingresar al centro de votación hasta retirar el maquillaje para acreditar su identidad. En paralelo, residentes argentinos en Madrid también concurrieron con camisetas de la Selección tricampeona del Mundo.

Ads

Puede interesarte

Las autoridades reportaron la detención de 11 personas con pedidos de captura vigentes, acusadas de delitos que incluyen abuso sexual, violencia de género y estafas. Entre ellas, un prófugo fue detenido en Moreno al intentar votar.

El día también mostró a figuras políticas en situaciones informales: el presidente Javier Milei compró facturas en una estación de servicio antes de votar, mientras que el expresidente Mauricio Macri ofreció una tabla de fiambres a las autoridades de mesa. Karen Reichardt, candidata a diputada por La Libertad Avanza, acudió acompañada de su perra Rumbita, mientras algunos centros de votación en Palermo fueron reubicados por razones de seguridad.

Fuente: TN