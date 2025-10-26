El lunes 27 de octubre, las escuelas de la provincia de Buenos Aires retomarán sus clases con normalidad luego de la jornada electoral legislativa del domingo. La Dirección General de Cultura y Educación precisó que los establecimientos que funcionaron como centros de votación serán desinfectados durante la noche, siguiendo lo previsto en la Resolución 3915/2025.

Para garantizar el normal dictado de clases, se implementará un suplemento no remunerativo de $46.900 destinado al personal auxiliar que se encargará de las tareas de limpieza tras el cierre de cada acto electoral. Además, las autoridades de las escuelas de gestión municipal y privada deberán adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento habitual de los establecimientos al día siguiente de la elección.

La medida ya se aplicó en los comicios previos del 7 de septiembre y ahora se repetirá de manera similar, asegurando que la actividad educativa continúe sin interrupciones. La resolución busca equilibrar la logística electoral con la continuidad escolar, priorizando la seguridad y el bienestar de alumnos y docentes en todo el territorio bonaerense.

El Gobierno provincial reafirma así su compromiso con la educación y la planificación eficiente de los procesos electorales, asegurando que los comicios no afecten el calendario académico de la provincia.

Fuente: Dib

