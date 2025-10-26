A las 18 horas de este domingo, cerraron los comicios legislativos 2025 en todo el país con una participación del 66% del padrón electoral, según datos oficiales de la Dirección Nacional Electoral (DNE).

El número refleja una caída significativa respecto al 71% de asistencia registrado en las legislativas de 2021, cuando más de 24 millones de argentinos acudieron a las urnas. Se trata de la tasa más baja de participación en una elección legislativa más baja del año.

Más de 36 millones de ciudadanos estaban habilitados para votar en una jornada en la que se renovaron 127 bancas de Diputados y 24 del Senado, bajo un clima de tranquilidad generalizada. Por primera vez, se implementó la Boleta Única de Papel (BUP), aprobada por el Congreso con el objetivo de simplificar el proceso y reducir costos. Cada votante recibió una sola hoja con todas las listas, marcando con una cruz sus preferencias antes de depositarla en la urna.

En Mar del Plata y Batán, fuentes policiales confirmaron que voto el 63% del padrón, cifra que también apunta a una participación moderada en comparación con elecciones previas. En el distrito funcionaron 283 centros de votación y 1659 mesas, custodiadas por más de 1300 efectivos entre Ejército, Fuerza Aérea, Armada, Prefectura y Policía Bonaerense.

El nivel de concurrencia alimenta el debate sobre el desinterés electoral y el impacto del nuevo sistema de votación en la asistencia. Analistas señalan que la combinación de apatía política, falta de liderazgos fuertes y un clima económico adverso podría haber incidido en el bajo caudal de votantes.

Con urnas cerradas y sin mayores incidentes reportados, la Argentina culmina una jornada electoral histórica pero marcada por el ausentismo, a la espera de los primeros resultados oficiales que comenzarán a difundirse después de las 21.