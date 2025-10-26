La jornada electoral de este domingo 26 de octubre comenzó con normalidad en todo el país, con las mesas habilitadas desde las 8 de la mañana. Se trata de una elección decisiva para definir la nueva composición del Congreso Nacional. Según los primeros reportes oficiales, hacia el mediodía ya había votado el 23 % del padrón.

Por primera vez se utiliza la Boleta Única de Papel, un sistema que busca simplificar el proceso, reducir costos y acelerar el escrutinio. La implementación de este formato marca un cambio importante en la forma de votar, con buenas expectativas tanto entre las autoridades como entre los votantes.

El oficialismo encara esta elección con el objetivo de fortalecer su representación parlamentaria y conquistar el voto de los indecisos, mientras que la oposición apuesta a consolidar su presencia en el Congreso. En este contexto, los principales espacios políticos coinciden en que el resultado definirá el rumbo de los próximos dos años de gestión.

Uno de los focos de atención está puesto en la coalición de gobernadores de Provincias Unidas —que reúne a mandatarios de Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Jujuy y Chubut—, que busca consolidarse como una tercera fuerza nacional y proyectarse con vistas a las presidenciales de 2027.

La votación se desarrolla con tranquilidad y una participación sostenida en todo el país. Las urnas cerrarán a las 18 y se espera que los primeros resultados oficiales comiencen a conocerse alrededor de las 21, en medio de una fuerte expectativa política y social por el impacto que tendrá esta elección en el futuro inmediato.

