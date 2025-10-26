Este domingo, la vecina de Barrio Hipódromo de La Plata, Amelia “Coca” Andreoni, sembró emoción al ejercer su derecho al voto a los 103 años. Acompañada por sus nietos en la Escuela Primaria N°7, Andreoni destacó que “el voto es sagrado” y que su participación es un “voto de cariño”, evocando su primer sufragio en 1951, cuando las mujeres argentinas votaron por primera vez.

Andreoni recordó con alegría aquellos primeros comicios, que enfrentaron a Juan Domingo Perón y Ricardo Balbín. “Cuando entré al cuarto oscuro, pensé: ¿cómo va a ser esto el cuarto oscuro, si están todas las luces prendidas?”, contó entre risas, mostrando la lucidez y memoria de quien ha vivido más de un siglo de historia democrática argentina.

El voto femenino en Argentina se estableció en 1947 y se implementó por primera vez en las elecciones de 1951, transformando la participación política y permitiendo que mujeres como Andreoni se incorporaran al sistema electoral activo.

Acompañada por sus nietos y nietas, la mujer ofreció un mensaje para la comunidad: “Disfrútenlo bien: con alegría y con cariño. Es un día especial”, alentando a los ciudadanos a valorar la participación en la democracia en una jornada marcada por la novedad de la Boleta Única de Papel (BUP) y la baja participación en el país.

La historia de Andreoni se suma a otras imágenes emotivas de la jornada electoral, en la que ciudadanos de todas las edades se acercaron a las urnas, y destaca el valor simbólico de la continuidad democrática y del ejercicio de derechos adquiridos hace más de 70 años.

El caso de Amelia “Coca” Andreoni es también un recordatorio del legado de las primeras votantes y de la importancia de mantener viva la memoria histórica en torno al derecho al voto, en una elección que transcurrió con normalidad y sin incidentes relevantes.

Fuente: Dib