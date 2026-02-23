El yate ARA Fortuna III, perteneciente a la Armada Argentina, se consagró como la embarcación más rápida en la reciente Regata Oceánica Buenos Aires – Río de Janeiro, ganando la tradicional Cinta Azul al ser el primero en cruzar la meta en la ciudad brasileña tras recorrer más de 2.200 kilómetros de mar abierto.

La competencia, organizada por el Yacht Club Argentino y el Iate Clube do Rio de Janeiro, comenzó el 14 de febrero con la participación de 14 veleros de Argentina y Brasil en diversas categorías. Bajo el mando del Capitán de Navío Gustavo Pablo Rúa y con una tripulación de 17 personas, el Fortuna III completó la travesía en 6 días, 9 horas, 25 minutos y 28 segundos, imponiéndose frente al resto de los participantes.

Durante los primeros días de la regata, la nave enfrentó condiciones exigentes al salir del Río de la Plata, con oleaje intenso y fuertes vientos que demandaron ajustes en las guardias y una atención especial al ánimo de la tripulación. Sin embargo, con el avance de la travesía el clima fue más favorable y el yate logró desplegar un mejor rendimiento.

Rúa destacó que la participación en esta prueba no solo se centró en competir, sino también en el entrenamiento y la transmisión de experiencia entre marinos jóvenes y tripulantes más experimentados. La flota estuvo acompañada por la corbeta ARA Robinson, que brindó seguridad a lo largo de toda la carrera hasta la llegada al puerto carioca.

Este logro refuerza la presencia del Fortuna III en competencias oceánicas internacionales y subraya la capacidad operativa y deportiva de la Armada Argentina en eventos náuticos de larga distancia.

