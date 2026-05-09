El violinista marplatense Juan José Kunert volvió a destacarse en uno de los escenarios culturales más importantes del país al presentarse como solista en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires junto a la Orquesta de Cuerdas del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.

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Durante el concierto, el joven músico interpretó “La Primavera” y “El Verano”, pertenecientes a “Las Cuatro Estaciones” de Antonio Vivaldi, en una actuación que contó con la presencia de la ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes. La presentación despertó una gran respuesta del público y volvió a poner en valor el talento marplatense dentro de los principales espacios culturales argentinos.

Kunert es egresado de la sede marplatense del ISATC, que funciona en el Teatro Tronador BNA, institución que desde hace años impulsa la formación de jóvenes músicos en la ciudad. Su recorrido artístico comenzó a los 7 años y, con apenas 14, logró egresar del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, consolidándose rápidamente como uno de los talentos juveniles más destacados de la música académica.

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A pesar de su corta edad, el violinista ya suma actuaciones en la histórica Sala Principal del Teatro Colón, además de reconocimientos como los Premios Estrella de Mar 2025 y el Faro de Oro. Actualmente continúa perfeccionándose bajo la dirección del maestro Rafael Gintoli y con el respaldo del Mozarteum Argentino, una de las instituciones más importantes en la promoción de jóvenes intérpretes.

Desde el ámbito cultural también destacaron el trabajo de Marcelo González, responsable de albergar la sede marplatense del ISATC y de sostener un espacio dedicado al crecimiento artístico de nuevas generaciones. Su apuesta por la educación cultural permitió que jóvenes como Kunert encuentren en Mar del Plata un lugar de formación de alto nivel sin necesidad de emigrar tempranamente a otros centros artísticos del país.

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La actuación en la Feria del Libro representó un nuevo paso dentro de una carrera que continúa en ascenso y que ya proyecta al joven violinista marplatense como una de las figuras emergentes de la música clásica argentina.