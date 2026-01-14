Mar del Plata tendrá este miércoles una jornada agradable pero con viento intenso y sin lluvias, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la mañana el cielo estará algo nublado, con una temperatura cercana a los 23°C. Hacia la tarde se alcanzará la máxima prevista de 28°C, mientras que por la noche el termómetro descenderá hasta los 22°C, manteniéndose el cielo parcialmente nublado.

En cuanto a las precipitaciones, el informe es contundente: no hay probabilidades de lluvia durante toda la jornada, con un 0% de chances de precipitaciones en mañana, tarde y noche.

El viento será protagonista. Por la mañana soplará del norte a 13–22 km/h, pero hacia la tarde y la noche se intensificará notablemente, alcanzando velocidades de 32–41 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h, predominando del noreste.

Se recomienda tomar precauciones por el viento fuerte, especialmente en zonas costeras, y asegurar objetos sueltos en balcones y terrazas.

