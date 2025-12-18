Mar del Plata tendrá este jueves una jornada templada y ventosa, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. La temperatura mínima será de 15°C, mientras que la máxima alcanzará los 26°C, con un ambiente agradable durante gran parte del día.

En cuanto al estado del tiempo, se espera cielo parcialmente nublado tanto en la mañana como en la tarde, sin cambios significativos hacia la noche. La probabilidad de precipitaciones será muy baja, entre 0 y 10%, descartándose lluvias para la jornada.

El viento será uno de los factores a tener en cuenta: soplará entre 13 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 51 a 59 km/h, rotando del oeste al sudeste hacia la noche. Esto aportará una sensación más fresca, especialmente en las últimas horas del día.

