El viento no para: jornada fresca en Mar del Plata con 18 grados de máxima
Sin embargo, no se esperan precipitaciones para esta jornada.
Mar del Plata tendrá este jueves una jornada marcada por el tiempo estable, pero con ambiente fresco y presencia de viento moderado, según el Servicio Meteorológico Nacional.
Durante el día se prevé una temperatura mínima de 11°C y una máxima que alcanzará los 18°C, con cielo entre parcialmente y mayormente nublado. Las condiciones se mantendrán sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada.
En cuanto al viento, soplará desde el sector Este, con velocidades que oscilarán entre 13 y 31 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 59 km/h, especialmente hacia la noche. Este factor será el que aporte una sensación térmica más baja, sobre todo en las primeras horas del día y al anochecer.
De esta manera, “La Feliz” vivirá un jueves sin lluvias pero con tiempo fresco, nubosidad variable y viento que se hará sentir durante gran parte de la jornada.
