Mar del Plata tendrá este jueves una jornada marcada por el tiempo estable, pero con ambiente fresco y presencia de viento moderado, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Durante el día se prevé una temperatura mínima de 11°C y una máxima que alcanzará los 18°C, con cielo entre parcialmente y mayormente nublado. Las condiciones se mantendrán sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada.

En cuanto al viento, soplará desde el sector Este, con velocidades que oscilarán entre 13 y 31 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 59 km/h, especialmente hacia la noche. Este factor será el que aporte una sensación térmica más baja, sobre todo en las primeras horas del día y al anochecer.

De esta manera, “La Feliz” vivirá un jueves sin lluvias pero con tiempo fresco, nubosidad variable y viento que se hará sentir durante gran parte de la jornada.

