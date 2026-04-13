La actividad parlamentaria se verá reducida en los próximos días debido al viaje de un grupo de 22 diputados y senadores a Estados Unidos organizado por La Red de Acción política, lo que impactará directamente en el funcionamiento del Congreso. La falta de legisladores en el recinto obligará a postergar debates y limitar la agenda prevista.

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Según se anticipa, varias iniciativas que estaban en carpeta no podrán avanzar por falta de quórum, en un contexto donde la dinámica legislativa ya venía marcada por tensiones políticas y negociaciones abiertas. La situación genera preocupación tanto en el oficialismo como en la oposición, ya que retrasa discusiones consideradas relevantes.

El viaje responde a compromisos internacionales y actividades vinculadas a Estados Unidos, lo que implica la participación de legisladores de distintos espacios políticos. Sin embargo, la coincidencia de estas ausencias en una misma semana repercute en el ritmo de trabajo parlamentario.

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No es la primera vez que una situación de este tipo impacta en el Congreso: antecedentes recientes muestran que los viajes al exterior de legisladores pueden demorar el tratamiento de leyes clave y obligar a reprogramar sesiones.

En este escenario, se espera que la actividad se normalice una vez que regresen los representantes, aunque el retraso podría trasladarse a las semanas siguientes y modificar el calendario legislativo previsto.

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